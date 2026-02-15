Moviola Inter Juve La Penna da incubo nel Derby d’Italia | il rosso a Kalulu è un errore clamoroso Il giudizio dei giornali

Inter News 24 Moviola Inter Juve, i quotidiani sportivi di oggi bastonano La Penna dopo il derby d’Italia vinto dai nerazzurri di Chivu. Il Derby d’Italia tra l’Inter di Cristian Chivu e la Juventus di Spalletti, terminato con un rocambolesco 3-2 per i nerazzurri (reti di CambiasoA, Pio Esposito e Zielinski), lascia dietro di sé una scia di pesanti polemiche arbitrali. La critica è concorde nel bocciare senza appello la direzione di Federico La Penna, la cui gestione dei cartellini ha pesantemente condizionato l’equilibrio della gara. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Moviola Inter Juve: La Penna da incubo nel Derby d’Italia: il rosso a Kalulu è un errore clamoroso, l’Inter vola a +8 ma tra le polemiche. 🔗 Leggi su Internews24.com

