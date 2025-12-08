Napoli Juve la moviola dei giornali | Regolare il pareggio bianconero Kalulu su Lang è quasi da arancione Promosso La Penna

Juventusnews24.com | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli Juve, la moviola della Gazzetta dello Sport relativa al match del campionato di Serie A andato in scena ieri sera allo stadio Maradona. Il big match del ‘Maradona’, conclusosi con la vittoria dei padroni di casa per 2-1, è stato una partita intensa e vibrante, gestita dal direttore di gara La Penna  con una prestazione che  La Gazzetta dello Sport  giudica complessivamente sufficiente, assegnandogli un  6  in pagella. Tuttavia, la moviola del giorno dopo evidenzia alcuni episodi spinosi che avrebbero potuto cambiare l’inerzia della gara o la gestione disciplinare dei cartellini. L’analisi del quotidiano parte dal finale del primo tempo, individuando una svista nella gestione delle sanzioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

napoli juve la moviola dei giornali regolare il pareggio bianconero kalulu su lang 232 quasi da arancione promosso la penna

© Juventusnews24.com - Napoli Juve, la moviola dei giornali: «Regolare il pareggio bianconero, Kalulu su Lang è quasi da arancione». Promosso La Penna

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Napoli-Juve, cosa hanno detto Conte e Spalletti nel post partita: tutte le dichiarazioni

Napoli-Juve, l'esultanza di De Laurentiis: "Grande serata, tifosi straordinari"

Marchegiani: “Napoli davanti a tutti, insieme a Inter, Juve e Milan le più forti”

napoli juve moviola giornaliMoviola Napoli Juve: gli episodi dubbi del match - Moviola Napoli Juve: tutti gli episodi discussi e spinosi della sfida valevole per la 14ª giornata del campionato di Serie A 2025/26 La Juve affronta il Napoli nella 14ª giornata del campionato di Ser ... Si legge su juventusnews24.com

napoli juve moviola giornaliNapoli-Juventus, moviola: il rosso mancato a Kalulu, cosa è successo per Marelli - La prova dell’arbitro romano Federico La Penna al Maradona nel posticipo di serie A Napoli- Lo riporta sport.virgilio.it

napoli juve moviola giornaliNapoli-Juventus, moviola: c'era il rosso sull'intervento di Pierre Kalulu? Tutti gli episodi arbitrali del Diego Armando Maradona - Rivivi con noi tutti gli episodi arbitrali della sfida diretta da La Penna. Riporta eurosport.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Juve Moviola Giornali