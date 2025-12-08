Napoli Juve, la moviola della Gazzetta dello Sport relativa al match del campionato di Serie A andato in scena ieri sera allo stadio Maradona. Il big match del ‘Maradona’, conclusosi con la vittoria dei padroni di casa per 2-1, è stato una partita intensa e vibrante, gestita dal direttore di gara La Penna con una prestazione che La Gazzetta dello Sport giudica complessivamente sufficiente, assegnandogli un 6 in pagella. Tuttavia, la moviola del giorno dopo evidenzia alcuni episodi spinosi che avrebbero potuto cambiare l’inerzia della gara o la gestione disciplinare dei cartellini. L’analisi del quotidiano parte dal finale del primo tempo, individuando una svista nella gestione delle sanzioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Napoli Juve, la moviola dei giornali: «Regolare il pareggio bianconero, Kalulu su Lang è quasi da arancione». Promosso La Penna