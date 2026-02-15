Il primo cartellino giallo a Kalulu, arrivato per un fallo apparso eccessivo, ha scatenato polemiche tra i tifosi. La decisione dell’arbitro La Penna di mostrare il secondo giallo si è rivelata ancora più contestata, portando molti a considerarla ingiusta. Nel frattempo, Carlos Augusto si trova sotto osservazione per un possibile rigore su McKennie, che potrebbe avere un peso importante sul risultato finale.

Questa la nostra moviola di Inter-Juventus 3-2: Al 9', Sucic cade ai limiti dell'area: il contatto col difendente Miretti è al limite. Al 9', corretto il giallo a Bastoni: va diretto sull'uomo (Conceiçao). Regolari l'1-0 e l'1-1, poi arriva il primo giallo a Kalulu: nella dinamica, Barella va in anticipo ma l'impatto dello juventino non è tale da provocare la sanzione. Al 42', l'abbaglio clamoroso: Kalulu sfiora (con la mano) Bastoni che accentua la caduta, La Penna ha una visuale perfetta ma sbaglia ad estrarre il giallo per lo juventino. Giallo non è mai. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Eccessivo il primo giallo a Kalulu, assurdo il secondo: La Penna merita 4

La partita tra Juventus e Milan si complica al 45° minuto, quando l’arbitro decide di espellere Kalulu, anche se molti osservatori ritengono che il cartellino rosso non fosse giustificato.

Kalulu viene espulso perché, durante la partita, riceve il secondo cartellino giallo in soli dieci minuti.

