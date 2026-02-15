La moviola della Gazzetta | mai giallo a Kalulu Disastro La Penna 4 nega anche un possibile rigore alla Juve

La Gazzetta dello Sport evidenzia che Kalulu non ha mai ricevuto un cartellino giallo durante Inter-Juventus, a causa di un errore evidente dell’arbitro La Penna. Il direttore di gara, designato da Rocchi, ha sbagliato diverse decisioni chiave, tra cui quella di non concedere un rigore alla Juventus. Un episodio che ha scatenato molte critiche e ha sollevato dubbi sulla gestione dell’arbitro durante il match a San Siro.

La Gazzetta dello Sport anticipa la moviola di Inter-Juventus. E rifila un bel 4 al disastroso arbitro La Penna, direttore di gara scelto da Rocchi per offrire l'indecente spettacolo arbitrale andato in scena a San Siro ( qui le parole di Chiellini ). Dove l'Inter si è messo in tasca lo scudetto della Marotta League. Ecco la moviola della Gazzetta a cura di Matteo Dalla Vite: Al 9?, Sucic cade ai limiti dell'area: il contatto col difendente Miretti è al limite. Al 9?, corretto il giallo a Bastoni: va diretto sull'uomo (Conceiçao). Regolari l'1-0 e l'1-1, poi arriva il primo giallo a Kalulu: nella dinamica, Barella va in anticipo ma l'impatto dello juventino non è tale da provocare la sanzione.