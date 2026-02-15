Movida a Giugliano lite tra minorenni al McDonald?s | 13enne finisce in ospedale

Una rissa tra adolescenti al McDonald's di Giugliano ha portato un ragazzino di 13 anni in ospedale. La lite tra i minorenni è scoppiata nella zona della movida e ha provocato conseguenze serie. I carabinieri di Melito sono arrivati al pronto soccorso del San Giuliano per soccorrere il giovane ferito, che aveva riportato lesioni da arma da taglio.

Questa notte i carabinieri della tenenza di Melito sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano per un minore ferito. Si tratta di un 13enne che ha riportato traumi multipli al volto, causati verosimilmente da un altro minore, durante una lite. Sarebbe accaduto nei pressi del McDonald’s in via Appia sud, nel Comune di Giugliano in Campania. Non è ancora chiaro il motivo dell’aggressione ma è verosimile che i due si conoscessero. Vico Equense, crolla muro a causa del maltempo: nessun ferito Il 13enne è stato dimesso con 20 giorni di prognosi, per frattura alle ossa nasali, contusione e distorsione faccia e collo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Movida a Giugliano, lite tra minorenni al McDonald?s: 13enne finisce in ospedale Lite tra ragazzini: 13enne finisce in ospedale con traumi multipli Una rissa tra ragazzini si è trasformata in un incidente grave, quando un 13enne è stato ricoverato in ospedale con traumi multipli. Giugliano, 13enne picchiato a calci in faccia nei pressi del McDonald’s Un ragazzino di 13 anni è stato picchiato a calci in faccia vicino al McDonald’s di Giugliano, probabilmente a causa di una lite tra coetanei. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Movida a Giugliano, lite tra minorenni al McDonald’s: 13enne finisce in ospedaleQuesta notte i carabinieri della tenenza di Melito sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano per un minore ferito. msn.com Lite tra ragazzini: 13enne finisce in ospedale con traumi multipliUna lite tra ragazzini finita male. È quanto accaduto questa notte a Giugliano, in via Appia Sud, nei pressi del McDonald. I carabinieri di Melito si sono recati al pronto soccorso dell’ospedale San G ... napolitoday.it Dopo la denuncia a piede libero vengono colpiti da Daspo Willy contro la movida violenta. Leggi qui https://www.pescaranews.net/notizie/cronaca-di-pescara/44340/dopo-la-denuncia-a-piede-libero-vengono-colpiti-da-daspo-willy-contro-la-movida-violenta facebook