Moussa Diarra ucciso a Verona Ilaria Cucchi pubblica il video della morte | In mano ha una posata da tavola
Moussa Diarra è stato ucciso a Verona durante un intervento della polizia ferroviaria, e Ilaria Cucchi ha condiviso un video che mostra i momenti finali della sua vita. Nel filmato si vede chiaramente una posata da tavola in mano al migrante maliano, prima che si verificasse l’omicidio. La diffusione del video ha suscitato molte reazioni sui social, portando alla luce dettagli sconosciuti sull’accaduto.
Un video che ritrae gli ultimi momenti di vita di Moussa Diarra, il migrante maliano ucciso a colpi di pistola da un agente della polizia ferroviaria a Verona, è stato postato da Ilaria Cucchi sul proprio profilo Instagram. Nel video si nota l’uomo ormai a terra, agonizzante, mentre l’agente chiede l’intervento di un’ambulanza. In mano il migrante ha il coltello che aveva innescato la reazione, e che Cucchi definisce “una posata da tavola”. Cucchi ricorda che Matteo Salvini “ha subito detto che non ci mancherà. Siamo a Verona e non Minneapolis. E Salvini non è Trump. Almeno spero”, conclude. Per Cucchi “quel ragazzo è in preda ad una crisi psichiatrica da frustrazione inflittagli dalla burocrazia cinica e violenta del nostro Paese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Ilaria Cucchi ha condiviso sui social un video che mostra gli ultimi momenti di Moussa Diarra, ucciso dalla polizia durante un tentativo di aggressione con un coltello.
L'agente ha ammesso di aver sparato a Moussa Diarra, ucciso il 20 ottobre davanti alla stazione di Verona Porta Nuova, senza sapere esattamente dove l'ha colpito.
