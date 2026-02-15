Ho sparato chiama un’ambulanza Ilaria Cucchi posta il filmato degli ultimi istanti di vita di Moussa Diarra ucciso dalla polizia – Il video

«Chiama l’ambulanza, manda l’ambulanza immediatamente. Ho sparato, mi stava aggredendo col coltello, l’ho preso. Non so dove l’ho colpito. Ha ancora il coltello in mano. Siamo nell’atrio principale». Sono le parole dell’agente della polizia ferroviaria di Verona immortalate in un video diffuso oggi da Ilaria Cucchi, che mostra gli ultimi istanti di vita di Moussa Diarra, a terra e agonizzante dopo essere stato colpito. Il 26enne era stato ucciso dalla polizia davanti alla stazione di Verona Porta Nuova, dopo che si era scagliato contro gli agenti armato di coltello. L’intervento della polizia.🔗 Leggi su Open.online

L'agente ha ammesso di aver sparato a Moussa Diarra, ucciso il 20 ottobre davanti alla stazione di Verona Porta Nuova, senza sapere esattamente dove l'ha colpito.

