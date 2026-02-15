Morte di Moussa Diarra in un video le parole dell' agente | L' ho preso Non so dove l' ho colpito
L'agente ha ammesso di aver sparato a Moussa Diarra, ucciso il 20 ottobre davanti alla stazione di Verona Porta Nuova, senza sapere esattamente dove l’ha colpito. La senatrice Ilaria Cucchi ha pubblicato un video con le sue parole, mantenendo alta l’attenzione sulla vicenda. La registrazione mostra chiaramente l’agente che dice: «L’ho preso. Non so dove l’ho colpito».
Le immagini sono state condivise su Facebook dalla senatrice Ilaria Cucchi nei giorni in cui il giudizio sull'archiviazione dell'inchiesta è ancora in sospeso Stando a quanto riferito dalla senatrice, il filmato sarebbe circolato in una chat interna della Polfer poche ore dopo l'uccisione del giovane maliano e mostra i momenti immediatamente successivi agli spari. Nelle immagini si vedono due agenti chinati sul ragazzo mentre uno dei due richiede via radio con urgenza l'intervento di un'ambulanza, dichiarando di aver sparato poiché aggredito con un coltello. «Ho sparato - dice il poliziotto - mi stava aggredendo col coltello.🔗 Leggi su Veronasera.it
Assalto al portavalori, il racconto del carabiniere ferito: «Sono stato colpito, ma non ho mollato e ne ho preso uno»
Un portavalori è stato preso di mira questa mattina a Lecce durante un assalto.
Per la morte di Moussa Diarra, opposizione alla richiesta di archiviazioneLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Morte di Moussa. Gli avvocati: L’agente aveva la possibilità di indietreggiare; Moussa Diarra ucciso da un agente in stazione a Verona, la famiglia contro l'archiviazione: Indagini incomplete; Su cosa punta la difesa del caso di Moussa Diarra; VERONA: ATTESA PER LA DECISIONE SULL’ARCHIVIAZIONE DEL CASO MOUSSA DIARRA, IL POLIZIOTTO POTREBBE ESSERE SCAGIONATO.
Morte di Moussa Diarra, in un video le parole dell'agente: «L'ho preso. Non so dove l'ho colpito»Le immagini sono state condivise su Facebook dalla senatrice Ilaria Cucchi nei giorni in cui il giudizio sull'archiviazione dell'inchiesta è ancora in sospeso ... veronasera.it
Verona, la morte di Moussa Diarra: il giudice valuta l’opposizione all’archiviazioneLa richiesta è stata avanzata dagli avvocati dei familiari. Fuori dal tribunale il presidio del comitato che chiede giustizia ... rainews.it
Una posata contro lo Stato. Moussa Diarra: ucciso dalla burocrazia, finito dai proiettili. Alle ore 7:50 del 20 ottobre 2024 viene condiviso nella chat “Squadra 2” della Polfer di Verona il filmato che riprende l’uccisione di Moussa Diarra, un ragazzo maliano ince facebook
Moussa Diarra ucciso da un agente in stazione a Verona, la famiglia contro l'archiviazione: «Indagini incomplete» x.com