Morte di Moussa Diarra in un video le parole dell' agente | L' ho preso Non so dove l' ho colpito

L'agente ha ammesso di aver sparato a Moussa Diarra, ucciso il 20 ottobre davanti alla stazione di Verona Porta Nuova, senza sapere esattamente dove l’ha colpito. La senatrice Ilaria Cucchi ha pubblicato un video con le sue parole, mantenendo alta l’attenzione sulla vicenda. La registrazione mostra chiaramente l’agente che dice: «L’ho preso. Non so dove l’ho colpito».

Le immagini sono state condivise su Facebook dalla senatrice Ilaria Cucchi nei giorni in cui il giudizio sull'archiviazione dell'inchiesta è ancora in sospeso Stando a quanto riferito dalla senatrice, il filmato sarebbe circolato in una chat interna della Polfer poche ore dopo l'uccisione del giovane maliano e mostra i momenti immediatamente successivi agli spari. Nelle immagini si vedono due agenti chinati sul ragazzo mentre uno dei due richiede via radio con urgenza l'intervento di un'ambulanza, dichiarando di aver sparato poiché aggredito con un coltello. «Ho sparato - dice il poliziotto - mi stava aggredendo col coltello.

Un portavalori è stato preso di mira questa mattina a Lecce durante un assalto.

