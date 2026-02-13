Motorola ha lanciato la versione FIFA del Razr 2026, per attirare gli appassionati di calcio durante il Mondiale. Il telefono costa 699 dollari e include un Moto Tag gratuito, un dispositivo che permette di seguire le partite in modo più semplice. La versione speciale si distingue per un design ispirato ai colori del torneo e presenta alcune caratteristiche tecniche aggiornate rispetto al modello standard. Motorola punta così a conquistare i tifosi con un prodotto che unisce tecnologia e passione sportiva, offrendo anche promozioni esclusive legate alla competizione.

questa panoramica esamina la edizione FIFA del Motorola Razr 2026, evidenziando il design, le caratteristiche interne, il costo e le condizioni speciali legate al Mondiale 2026. si valuta l’impatto sul posizionamento di mercato e le opportunità per gli utenti. razr fifa edition 2026: design e caratteristiche. la versione FIFA si basa sul razr (2025) ma presenta una livrea verde brillante con logo FIFA sul retro e una texture sulla piastra posteriore, offrendo un aspetto dinamico e distintivo. all’interno resta invariata la configurazione: display pieghevole da 6,9 pollici, schermo esterno da 3,6 pollici, 256 gb di memoria, 8 gb di ram, chipset mediatek dimensity 7400x e batteria da 4. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Razr fifa edition motorola ora disponibile a 699 dollari con moto tag gratuito

Il prezzo del Motorola Razr 2025 cala a 649 dollari, rendendolo più accessibile per chi cerca un telefono a conchiglia.

