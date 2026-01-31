MotoGp il team Gresini si svela | Le aspettative restano alte vogliamo continuare a sorprendere

Il team di Faenza ha presentato ufficialmente il progetto per la stagione 2026 di MotoGp. La squadra si prepara a sorprendere anche quest’anno, mantenendo alte le aspettative. La presentazione si è svolta in una location internazionale, un passo importante per il team che vuole continuare a fare la differenza nel campionato.

Grande attenzione è stata dedicata alla nuova livrea 2026, che rappresenta un’evoluzione coerente dell’identità Gresini Racing Il Gresini Racing si cala nella nuova stagione di MotoGp. Il team di Faenza ha svelato ufficialmente il progetto per la stagione 2026 scegliendo, per la prima volta nella sua storia, una location internazionale per la presentazione ufficiale. L’evento si è svolto a Kuala Lumpur, ospiti del title sponsor BK8 News, segnando un ulteriore passo nel percorso di crescita e apertura globale della squadra faentina. Sul palco della presentazione era presente il vicecampione del mondo Alex Márquez, affiancato dal management e dai partner del team.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Approfondimenti su Gresini Racing

La Yamaha Pramac ha presentato le nuove livree per la stagione 2026 di MotoGP e Moto2, svelandole ieri all’Accademia Musicale Chigiana di Siena.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Gresini Racing

Argomenti discussi: Presentazioni MotoGP: il 31 gennaio è il giorno di Gresini; Aldeguer salterà il Test di Sepang; Gresini si prepara al mondiale 2026: ecco la nuova moto | FP - News - Moto 2; MotoGP, primo colpo di scena nel box Ducati: il pilota salta i test.

MotoGp, il team Gresini si svela: Le aspettative restano alte, vogliamo continuare a sorprendereGrande attenzione è stata dedicata alla nuova livrea 2026, che rappresenta un’evoluzione coerente dell’identità Gresini Racing ... ravennatoday.it

MotoGP 2026. Ecco il team Gresini! Svelate le nuove livree 2026 di Alex Marquez e Fermin Aldeguer [GALLERY]La squadra ha presentato le nuove livree per la prossima stagione ... msn.com

MOTOGP - POCHE NOVITÀ SULLA LIVREA 2026 DEL TEAM GRESINI Foto di Simon Patterson #MemasGP #GresiniRacing #Ducati #MotoGP - facebook.com facebook

#MotoGP #SepangShakedown Forcellone diverso sulla YZR-M1 V4 del Yamaha Test Team condotta da Augusto Fernandez. Raffronto fotografico qui negli scatti tra la sua moto e quella di Toprak Razgatlioglu (che gira con aerodinamica vecchia e senza app x.com