MotoGp il team Gresini si svela | Le aspettative restano alte vogliamo continuare a sorprendere

Da ravennatoday.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il team di Faenza ha presentato ufficialmente il progetto per la stagione 2026 di MotoGp. La squadra si prepara a sorprendere anche quest’anno, mantenendo alte le aspettative. La presentazione si è svolta in una location internazionale, un passo importante per il team che vuole continuare a fare la differenza nel campionato.

Grande attenzione è stata dedicata alla nuova livrea 2026, che rappresenta un’evoluzione coerente dell’identità Gresini Racing Il Gresini Racing si cala nella nuova stagione di MotoGp. Il team di Faenza ha svelato ufficialmente il progetto per la stagione 2026 scegliendo, per la prima volta nella sua storia, una location internazionale per la presentazione ufficiale. L’evento si è svolto a Kuala Lumpur, ospiti del title sponsor BK8 News, segnando un ulteriore passo nel percorso di crescita e apertura globale della squadra faentina. Sul palco della presentazione era presente il vicecampione del mondo Alex Márquez, affiancato dal management e dai partner del team.🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

