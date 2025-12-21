Serie A il designatore arbitrale Rocchi | Abuso del VAR? No ma ci sono errori Le aspettative sono alte…

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi è stato ospite a Rai 2 per analizzare alcuni episodi della stagione. Ecco le sue parole sul VAR e sul suo utilizzo in Serie A. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Rocchi: "Abuso del Var? No ma ci sono errori. È portatore di giustizia enorme" - Gianluca Rocchi, designatore di Serie A e Serie B, con un passato di livello come arbitro, è intervenuto ai microfoni di Rai 2 per andare al commento di alcuni episodi arbitrali di ... milannews.it