Claudio Sterpin è morto a causa di complicazioni legate a una malattia, pochi mesi dopo essere stato ascoltato come testimone nel caso della scomparsa di Liliana Resinovich. La sua morte arriva a pochi giorni dall’ultimo interrogatorio in cui aveva fornito dettagli sulla donna e sui loro rapporti, lasciando molti interrogativi irrisolti. Sterpin, conosciuto per aver condiviso momenti di amicizia con Resinovich, era una figura chiave nelle indagini, anche grazie alle sue testimonianze dirette.

È morto Claudio Sterpin, l’«amico» speciale di Liliana Resinovich, la donna scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021 e ritrovata morta il 5 gennaio successivo nel boschetto dell’ex ospedale psichiatrico. Un caso che dopo quattro anni di indagini in cui in un primo momento era stata sostenuta l’ipotesi del suicidio, e dopo numerosi esami e perizie, aspetta ancora la verità. L’ex maratoneta aveva 86 anni ed è deceduto in ospedale, a Trieste, dove era ricoverato da alcuni giorni. Era stato lui l’ultimo a sentire al telefono Liliana la mattina in cui è scomparsa. La notizia del suo decesso è stata comunicata venerdì sera durante la trasmissione tv Quarto Grado. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Morto Sterpin, l’amico "speciale" della Resinovich, uccisa nel 2021

Claudio Sterpin, amico molto stretto di Liliana Resinovich, è stato trovato morto in un sentiero del bosco, causando un nuovo capitolo nel caso della donna scomparsa a Trieste.

Claudio Sterpin, 86 anni, è morto a causa di complicazioni legate a una malattia che aveva contratto negli ultimi mesi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.