Morto Sterpin l’amico speciale della Resinovich uccisa nel 2021
Claudio Sterpin è morto a causa di complicazioni legate a una malattia, pochi mesi dopo essere stato ascoltato come testimone nel caso della scomparsa di Liliana Resinovich. La sua morte arriva a pochi giorni dall’ultimo interrogatorio in cui aveva fornito dettagli sulla donna e sui loro rapporti, lasciando molti interrogativi irrisolti. Sterpin, conosciuto per aver condiviso momenti di amicizia con Resinovich, era una figura chiave nelle indagini, anche grazie alle sue testimonianze dirette.
È morto Claudio Sterpin, l’«amico» speciale di Liliana Resinovich, la donna scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021 e ritrovata morta il 5 gennaio successivo nel boschetto dell’ex ospedale psichiatrico. Un caso che dopo quattro anni di indagini in cui in un primo momento era stata sostenuta l’ipotesi del suicidio, e dopo numerosi esami e perizie, aspetta ancora la verità. L’ex maratoneta aveva 86 anni ed è deceduto in ospedale, a Trieste, dove era ricoverato da alcuni giorni. Era stato lui l’ultimo a sentire al telefono Liliana la mattina in cui è scomparsa. La notizia del suo decesso è stata comunicata venerdì sera durante la trasmissione tv Quarto Grado. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
