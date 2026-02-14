Giallo Liliana Resinovich | morto in un sentiero Claudio Sterpin amico speciale della donna e testimone chiave del caso

Claudio Sterpin, amico molto stretto di Liliana Resinovich, è stato trovato morto in un sentiero del bosco, causando un nuovo capitolo nel caso della donna scomparsa a Trieste. Sterpin, ex atleta di maratona e testimone chiave, scomparve anche lui pochi mesi dopo la misteriosa scomparsa di Liliana, e la sua morte apre nuovi interrogativi sulla vicenda. La sua scomparsa e il ritrovamento sono avvenuti in circostanze che stanno facendo discutere.

Ennesimo colpo di scena nel giallo di Liliana Resinovich, è stato trovato morto in un bosco Claudio Sterpin, l'ex maratoneta e figura chiave nel mistero della donna scomparsa a Trieste, il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita il 5 gennaio successivo. L'idea di suicidio iniziale di Liliana aveva fatto poi spazio a nuove ipotesi, che hanno portato alla riesumazione del corpo da parte della Procura. Un caso che non ha ancora trovato una soluzione e che dopo la morte di Sterpin rischia di diventare l'ennesimo giallo irrisolto. Claudio Sterpin, 86 anni, per anni ha incarnato il volto del "grande amore segreto" di Lilly è stato trovato morto il 13 febbraio 2026.