Morto a 66 anni Michele Albanese giornalista sotto scorta dal 2014 per i servizi contro la ’ndrangheta

Michele Albanese, giornalista di 66 anni, è deceduto a Cosenza. La sua morte arriva dopo anni di minacce e intimidazioni legate alle inchieste sulla ’ndrangheta, che lo avevano costretto a vivere sotto protezione dal 2014. Albanese, noto per aver svelato i legami tra criminalità organizzata e politica, aveva ricevuto numerose lettere minatorie e messaggi di avvertimento. La sua attività giornalistica aveva portato alla luce fatti scomodi, mettendolo nel mirino delle cosche calabresi.

Il giornalista Michele Albanese è morto a Cosenza a 66 anni, dopo un infarto. Redattore del Quotidiano del Sud e collaboratore ANSA, viveva sotto scorta dal 2014: dalle intercettazioni era emerso un progetto di attentato della 'ndrangheta. Impegnato anche con Libera e per la legalità, lascia la moglie Melania e due figlie.