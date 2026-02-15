Michele Albanese morto il giornalista anti-‘ndrangheta | era sotto scorta dal 2014

Michele Albanese, giornalista noto per le sue inchieste contro la ‘ndrangheta, è morto questa mattina. La causa è stata un problema di cuore improvviso, che lo ha colpito mentre si trovava a casa. Albanese, che aveva 45 anni, era sotto scorta dal 2014 a causa delle minacce ricevute dai clan calabresi.

È morto questa mattina il giornalista Michele Albanese, redattore del Quotidiano del Sud e collaboratore dell' ANSA. Aveva 66 anni. Albanese era uno dei giornalisti più esperti in materia di ' ndrangheta e punto di riferimento per tanti colleghi non solo in Calabria ma anche a livello nazionale. Albanese era stato ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Cosenza per le complicazioni sorte in seguito a un infarto. Lascia la moglie Melania e le due figlie, Maria Pia e Michela. Era nato a Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria ed era una colonna portante del Quotidiano del Sud, in particolare della redazione di Gioia Tauro.