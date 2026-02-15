Addio il giornalista Michele Albanese sotto scorta dal 2014

Michele Albanese, noto giornalista del Quotidiano del Sud e collaboratore dell’ANSA, è morto all’ospedale di Cosenza. La causa è legata alle complicazioni di una lunga battaglia contro una malattia che lo aveva colpito da diversi mesi. Albanese, che dal 2014 viveva sotto protezione, aveva dedicato la sua vita a raccontare notizie importanti e spesso scomode. Un dettaglio che lo rendeva ancora più riconoscibile era il suo impegno nel seguire le storie più delicate della Calabria.

Si è spento all'ospedale di Cosenza Michele Albanese, storico cronista del Quotidiano del Sud e collaboratore dell' ANSA. Aveva 63 anni ed era da tempo considerato una delle firme più autorevoli nel racconto della 'ndrangheta e delle sue ramificazioni sul territorio calabrese. La notizia della sua morte ha scosso il mondo dell' informazione, che perde un professionista rigoroso e profondamente legato alla sua terra. La sua attività giornalistica si era concentrata per decenni sulla cronaca giudiziaria, con particolare attenzione alle inchieste antimafia. Dal 2014 viveva sotto scorta, misura adottata dopo che un'intercettazione aveva rivelato un progetto per ucciderlo maturato in ambienti della criminalità organizzata.