Claudio Sterpin è morto, e questa notizia ha suscitato la reazione di Sebastiano Visintin, che si dice dispiaciuto per la perdita. Sterpin aveva avuto un ruolo importante nel caso Resinovich, e il suo decesso avviene pochi giorni dopo la stretta di mano a Quarto Grado, dove i due avevano condiviso un momento di confronto.

Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, ha commentato la morte di Claudio Sterpin. Visintin, unico indagato per l’omicidio di Liliana, ha dichiarato di essere stato già informato delle precarie condizioni di salute di Sterpin e ha espresso un sincero dispiacere per la sua scomparsa. Morto Claudio Sterpin Claudio Sterpin aveva 86 anni ed è morto nella mattinata di sabato 14 febbraio. L’ex sportivo era sempre in ottima forma e lucidissimo nonostante l’età, negli ultimi tempi le sue condizioni di salute erano però peggiorate. L’uomo aveva sempre sostenuto che fra lui e Liliana Resinovich esistesse un profondo legame affettivo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morte di Claudio Sterpin, la reazione di Sebastiano Visintin e il ricordo della stretta di mano a Quarto Grado

Claudio Sterpin, 86 anni, è morto a causa di complicazioni legate a una malattia che aveva contratto negli ultimi mesi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.