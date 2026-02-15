Morta a 111 anni Lucia Ronda | era la più anziana della Lombardia e la quarta d'Italia guarì dal Coronavirus

Nata nel 1914 nel cremonese, Lucia Ronda è morta oggi a 111 anni nella casa di riposo Rsa La Risaia di Marcignano in provincia di Pavia. Era la donna più anziana della Lombardia e la quarta d'Italia.🔗 Leggi su Fanpage.it

Si spegne a 109 anni Italia Pallucci Pace, la donna più anziana d’Abruzzo.

Morta a 111 anni Lucia Ronda, era la quarta donna più anziana d'Italia(ANSA) - CREMONA, 15 FEB - Avrebbe compiuto 112 anni tra due mesi Lucia Ronda. Originaria di Casalmaggiore, nel cremonese, la donna più anziana della Lombardia, la quarta più vecchia d'Italia, è morta ... msn.com

