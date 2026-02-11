A 109 anni ci lascia Italia Palucci Pace | era la donna più anziana d' Abruzzo

Si spegne a 109 anni Italia Pallucci Pace, la donna più anziana d’Abruzzo. Era nata nel 1916 e il prossimo 4 marzo avrebbe compiuto 110 anni. La sua scomparsa lascia un vuoto nella comunità, che la ricorda come una presenza forte e amata.

Addio alla donna più longeva d’Abruzzo: Italia Palucci Pace, classe 1916 che il 4 marzo avrebbe compiuto 110 anni. Era lei, teramana, la nonna più anziana d’Abruzzo da quando, il 19 febbraio 2025, a lasciarci era stata Giuseppina Patriarca, l’anziana originaria di Montorio al Vomano ma.🔗 Leggi su Ilpescara.it

A 109 anni ci lascia Italia Palucci Pace: era la donna più anziana d'AbruzzoTeramana, avrebbe spento le 110 candeline il 4 marzo. Ultima di nove figli, e mamma di quattro (tre ancora in vita) è stata anche una ricamatrice e una delle sue tovaglie è ancora usata per l'altare d ... ilpescara.it

Italia Palucci era anche alla mamma dell’artista Marco Pace - facebook.com facebook