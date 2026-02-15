Monza | l’app Tracce rimuove gli ostacoli urbani e migliora l’accessibilità con l’AI per tutti i cittadini

Monza ha lanciato l’app “Tracce” il 15 febbraio 2026, perché vuole facilitare gli spostamenti dei cittadini con disabilità. L’app utilizza l’intelligenza artificiale per individuare e mappare le barriere urbane, rendendo più semplice attraversare le strade e usare i servizi cittadini. Un esempio concreto: gli utenti possono consultare in tempo reale le vie più accessibili, evitando i percorsi con ostacoli.

Monza Mappa le Barriere, l'App "Tracce" per una Città Più Accessibile. Monza ha presentato il 15 febbraio 2026 una nuova applicazione web, "Tracce", progettata per aiutare i cittadini a navigare la città evitando le barriere architettoniche. L'iniziativa, nata da un processo partecipativo e supportata da tecnologie di Intelligenza Artificiale, mira a migliorare la mobilità di tutti, con un particolare sulle persone con disabilità e difficoltà motorie, inserendosi nel più ampio Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) approvato nel 2024. Dalle Criticità del Passato all'Innovazione Digitale.