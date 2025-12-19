Contrasti urbani Forlì dentro | all' ex Filanda Maiani la mostra fotografica che celebra gli scorci cittadini

© Forlitoday.it - "Contrasti urbani, Forlì dentro": all'ex Filanda Maiani la mostra fotografica che celebra gli scorci cittadini

Da sabato 20 dicembre sarà possibile visitare la mostra fotografica "Contrasti urbani, Forlì dentro. Luci, ombre e storie per la riscoperta dell'identità", un progetto ideato dal Comitato di Quartiere Centro storico e successivamente sviluppato insieme al Foto Cine Club Forlì.Il progetto nasce. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

