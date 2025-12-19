Contrasti urbani Forlì dentro | all' ex Filanda Maiani la mostra fotografica che celebra gli scorci cittadini
Scopri gli affascinanti contrasti di Forlì attraverso la mostra
Da sabato 20 dicembre sarà possibile visitare la mostra fotografica "Contrasti urbani, Forlì dentro. Luci, ombre e storie per la riscoperta dell'identità", un progetto ideato dal Comitato di Quartiere Centro storico e successivamente sviluppato insieme al Foto Cine Club Forlì.Il progetto nasce. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
