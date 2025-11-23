Tempo di lettura: 2 minuti Nel girone G di Serie D, occasione sciupata per la capolista Scafatese (31), raggiunta sull’1-1 nel finale dal Trastevere (25) che resta così a -6 dalla vetta occupata dalla compagine campana che ha fallito l’opportunità di allungare. Tanta Scafatese nel primo tempo con le occasioni di Volpicelli, Dambros e Alessio Esposito tutte fallite di pochissimo. Ospiti pericolosi, invece, solo nel finale di frazione con il capitano Massimo e con una ripartenza improvvisa fermata da un provvidenziale intervento di Suhs. Nella ripresa la Scafatese sblocca quasi subito il punteggio andando in vantaggio al 54’ con Alessio Esposito dopo una sponda di Maggio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Serie D, girone G: la capolista Scafatese raggiunta nel finale dal Trastevere, Nocerina a -4 dalla vetta