Promozione In parità il derby apuo versiliese Botta e risposta Lossi-Bertuccelli

Il derby tra Montignoso e Forte dei Marmi finisce in parità, 1-1. La partita è stata combattuta e senza esclusione di colpi, con entrambi i team che hanno cercato in ogni modo di portare a casa i tre punti. Risponde alle aspettative il botta e risposta tra Lossi e Bertuccelli, che hanno guidato le rispettive squadre con determinazione. La gara si è giocata sotto un sole caldo, e alla fine il risultato rispecchia l’equilibrio tra le due formazioni.

montignoso 1 forte dei marmi 1 MONTIGNOSO: Tognoni, Di Benedetti, Bonuccelli (84' Landucci), Del Padrone (69' Bologna), De Angeli, D. Vannucci, Piscopo, Grasselli, G. Bertuccelli (89' Antonelli), Vignali, Lorenzini (75' Favret). (A disposizione: Rustighi, Parma, Gorreri, Biagini, Matrizi). All. Gabriele Ricci. FORTE DEI MARMI: G. Baldini, Deda, Sapienza (50' Credendino), Del Soldato, Zambarda, Vaira, G. Tedeschi (84' Makhlouf), Seriani (47' Lossi), Rodriguez, Marabese (46' Bertozzi), T. Fazzini. (A disposizione: Caló, N. Papi, Colombi, Galloni, Imbrenda). All. Stefano Santini. Arbitro: Tafa Sow di Pistoia.

