firenze salta la cittadinanza onoraria a francesca albanese non ci sono le condizioni si va verso un altro tipo di riconoscimento

“Non ci sono le condizioni “. A Firenze salta la concessione della cittadinanza onoraria a Francesca Albanese. La Commissione Pace di Palazzo Vecchio, presieduta da Stefania Collesei (Pd), ha scelto di rinviare il voto sulla risoluzione proposta da Dmitrij Palagi (Sinistra Pc) dal titolo ‘Solidarietà e cittadinanza onoraria a Francesca Albanesè, relatrice speciale dell’Onu. A sentire Collesei, “in questo momento non ci sono le condizioni per la cittadinanza onoraria, non ci sono i numeri in Consiglio comunale – ha spiegato – C’è una presa di posizione forte della sindaca Funaro. Quello che io cerco di riaffermare è il contenuto principale dell’atto, vogliamo che vengano riconosciuti i contenuti del report che Albanese ha fatto per l’Onu”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

