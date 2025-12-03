Firenze salta la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese Non ci sono le condizioni Si va verso un altro tipo di riconoscimento
“Non ci sono le condizioni “. A Firenze salta la concessione della cittadinanza onoraria a Francesca Albanese. La Commissione Pace di Palazzo Vecchio, presieduta da Stefania Collesei (Pd), ha scelto di rinviare il voto sulla risoluzione proposta da Dmitrij Palagi (Sinistra Pc) dal titolo ‘Solidarietà e cittadinanza onoraria a Francesca Albanesè, relatrice speciale dell’Onu. A sentire Collesei, “in questo momento non ci sono le condizioni per la cittadinanza onoraria, non ci sono i numeri in Consiglio comunale – ha spiegato – C’è una presa di posizione forte della sindaca Funaro. Quello che io cerco di riaffermare è il contenuto principale dell’atto, vogliamo che vengano riconosciuti i contenuti del report che Albanese ha fatto per l’Onu”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Argomenti simili trattati di recente
Firenze SATURDAY SOCIAL PARTY Sabato 24 gennaio 2026 Dalle 16 alle 5 del mattino , il social party che stavi aspettando con 6 djs e tanti ospiti, artisti e maestri ! TAXI DANCER e divertimento assicurato ! SATURDAY social pass : € 50,00 fino al 30 nove - facebook.com Vai su Facebook
Salta la cittadinanza onoraria per Francesca Albanese a Firenze: «Ma solidarietà per le sanzioni degli Usa» - «Avs butta la palla in tribuna: le frasi sugli ostaggi israeliani, sulla senatrice Segre e sull’assalto a La Stampa sono chiaramente incompatibili con la cittadinanza. corrierefiorentino.corriere.it scrive
Firenze rinvia voto sulla cittadinanza a Albanese - La Commissione Pace di Palazzo Vecchio, presieduta da Stefania Collesei (Pd), ha scelto di rinviare il voto sulla risoluzione proposta da Dmitrij Palagi (Sinist ... Scrive controradio.it
Sara Funaro, sindaca di Firenze, non dà la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese: "Messaggi che dividono" - La decisione della prima cittadina arriva dopo le parole della relatrice speciale Onu sul raid di alcuni manifestanti pro Pal nella redazione de La Stampa ... Segnala today.it
Firenze non darà la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese - La sindaca di Firenze, Sara Funaro, ha deciso di non concedere la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, giudicando le sue posizioni 'divisive' e non in linea con la visione di una città ... Scrive virgilio.it
Firenze, la sindaca Funaro: «Ecco perché non darò la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese» - E il motivo lo spiega la sindaca Sara Funaro in un’intervista al Corriere della Sera: «Perché Firenze è la città della pace: ... Secondo msn.com
Firenze dice no alla cittadinanza onoraria a Francesca Albanese: la scelta del sindaco - La sindaca Sara Funaro spiega perché Firenze non concederà la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, citando il valore dell’unità e la tutela della libertà di informazione. Scrive msn.com