Solarolo cittadinanza onoraria per il comandante Bruno Vivaldo

Il Consiglio comunale di Solarolo ha conferito la cittadinanza onoraria al comandante Bruno Vivaldo, luogotenente della Stazione dei carabinieri locale. La decisione è stata assunta durante una seduta straordinaria tenutasi giovedì 8 gennaio nella sala consiliare, riconoscendo il suo impegno e servizio alla comunità.

Solarolo saluta il luogotenente Vivaldo conferendogli la cittadinanza onoraria - Consiglio comunale straordinario per il riconoscimento al comandante della stazione carabinieri del paese, a pochi giorni dal pensionamento

