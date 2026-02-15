Montecastrilli la festa del Carnevale tra carri allegorici e gruppi mascherati GALLERIA FOTOGRAFICA

A Montecastrilli, il Carnevale si è animato grazie alla sfilata di carri decorati e gruppi in maschera, un evento che ha coinvolto tante famiglie del paese. La festa è nata dalla collaborazione tra il Comitato locale e la Pro Loco, che hanno preparato un pomeriggio di colori e allegria. La sfilata, partita dal centro storico, ha attraversato le strade principali, attirando numerosi spettatori lungo il percorso.

Un pomeriggio di festa connotato dalla sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati. Il Comitato di Montecastrilli, in sinergia con la locale Pro Loco, ha organizzato la festa di Carnevale. Due i principali momenti che hanno contraddistinto la giornata di domenica 15 febbraio: il pranzo al Centro fiere Serafini e la festa sviluppatasi lungo via Giuseppe Verdi. A partire dal primo pomeriggio centinaia di persone hanno gremito l’arteria principale del paese. Grandi e piccini hanno avuto l’opportunità di vivere appieno momenti di puro divertimento. Tutto il territorio, come di consueto, è stato ampiamente rappresentato.🔗 Leggi su Ternitoday.it Carnevale di Pieve di Cento 2026: carri allegorici e gruppi mascherati Il Carnevale di Pieve di Cento 2026 si terrà nelle domeniche dal 1° al 1° marzo, con sfilate di carri allegorici e gruppi mascherati. Colleferro. Tutto pronto per il Carnevale 2026. Venerdì 13 sfilano le scuole, Domenica 15 i gruppi mascherati e i carri allegorici… A Colleferro si prepara il Carnevale 2026. Carnevale Montese 2026: festa, colori e identita invadono le strade di Montescaglioso Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Al cimitero di Montecastrilli la commemorazione del tenente delle fiamme gialle Franco PetrucciTERNI - In occasione del 59esimo anniversario della morte del tenente della guardia di finanza Franco Petrucci, si è tenuta in Montecastrilli la cerimonia di deposizione della corona in memoria ... ilmessaggero.it Carnevale a Montecastrilli! Sta arrivando una delle giornate più allegre dell’anno! Montecastrilli si riempie di colori, maschere e tanto divertimento per festeggiare insieme il Carnevale Ad animare la festa ci sarà la musica del gruppo spettacolo A facebook