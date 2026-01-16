Carnevale di Pieve di Cento 2026 | carri allegorici e gruppi mascherati

Il Carnevale di Pieve di Cento 2026 si terrà nelle domeniche dal 1° al 1° marzo, con sfilate di carri allegorici e gruppi mascherati. Le manifestazioni si svolgeranno nel pomeriggio, a partire dalle 14:00/14:30, in Corso Guercino. Un’occasione per vivere una tradizione consolidata, tra creatività, musica e allegria, nel rispetto delle norme di sicurezza e convivialità.

Il Carnevale di Pieve di Cento 2026 si svolgerà nelle domeniche di 1, 8, 15, 22 febbraio e 1 marzo 2026, con le sfilate dei carri allegorici che inizieranno intorno alle ore 14:00–14:30 in Corso Guercino, offrendo uno spettacolo di maschere, musica e divertimento.

Se fino ad oggi abbiamo ripercorso quello che è stata l’ultima edizione del Carnevale di Pieve….da adesso iniziamo con la rassegna #ANTEPRIMA2026 e vediamo insieme cosa ci stanno preparando le 10 associazioni carnevalesche Iniziamo dalla socie - facebook.com facebook

