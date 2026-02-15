Un giovane albanese di 20 anni ha ucciso un ragazzo di 25 anni a Montecalvoli; la Polizia stradale lo ha arrestato nel tratto toscano dell’autostrada A1. La vittima, che lavorava come operatore in un cantiere edile, è stata trovata senza vita in un'area rurale nelle vicinanze del paese. Gli agenti hanno intercettato il sospettato mentre cercava di allontanarsi in auto, fermandolo poco più avanti.

E’ stato fermato l’uomo ritenuto responsabile dell’omicidio di Kevin Muharremi, il 25enne di origini albanesi, ucciso all’alba a Montecalvoli Il presunto killer, 20 anni, residente a Santa Maria a Monte e connazionale della vittima, è stato rintracciato e fermato nel primo pomeriggio nel tratto aretino dell’autostrada A1, direzione Roma, da due pattuglie della sezione di Battifolle della Polizia stradale. Le indagini, coordinate dalla Procura di Pisa, hanno subito portato all’identificazione del sospetto grazie alle telecamere pubbliche e private della zona e alla targa del veicolo su cui viaggiava, una Range Rover grigia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Montecalvoli, ucciso albanese di 25 anni: fermato connazionale

Kevin ha perso la vita a causa di una lite scoppiata in un pub di Montecalvoli, un episodio che ha portato a una sparatoria e alla corsa in auto per cercare aiuto.

Martedì mattina, le forze dell'ordine hanno arrestato un uomo sospettato di aver ucciso Kevin Muharremi, il giovane di 25 anni di origini albanesi trovato senza vita all’alba a Montecalvoli.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.