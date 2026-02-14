Omicidio a Montecalvoli | fermato il presunto killer

Martedì mattina, le forze dell'ordine hanno arrestato un uomo sospettato di aver ucciso Kevin Muharremi, il giovane di 25 anni di origini albanesi trovato senza vita all’alba a Montecalvoli. La polizia ha intercettato il sospettato durante un controllo di routine vicino alla zona del delitto, dove si erano concentrate le indagini nelle ultime ore.

E' stato individuato tramite le telecamere di videosorveglianza della zona in cui si è verificato l'agguato e rintracciato nel tratto aretino dell'A1 dove è stato bloccato da una pattuglia della Polizia stradale E' stato fermato l'uomo ritenuto responsabile dell'omicidio di Kevin Muharremi, il 25enne di origini albanesi, ucciso all'alba a Montecalvoli, nel comune di Santa Maria a Monte. Il presunto killer, connazionale della vittima, è stato rintracciato e fermato in tarda mattinata nel tratto aretino dell'autostrada A1, direzione Roma, da due pattuglie della sezione di Battifolle della Polizia stradale.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Kevin Muharremi, un giovane di 26 anni di origine albanese, è stato ucciso questa mattina a Montecalvoli, e il sospettato, accusato di avergli sparato, stava cercando di raggiungere Roma quando è stato arrestato sull'autostrada A1.

È stato fermato nel Bresciano il 36enne croato ritenuto responsabile dell’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio avvenuto alla stazione di Bologna.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Omicidio a Montecalvoli: chi è il 25enne ucciso in auto a colpi di pistola. Prima la lite in un pub. Fermato il presunto killer; Spari dall'auto in corsa: ucciso un uomo; Gli sparano in auto, il presunto omicida arrestato ad Arezzo; Grosseto, truffata con la scusa della rapina: il finto carabiniere, il bottino e la telefonata da cui diffidare.

Omicidio a Montecalvoli: fermato sull’autostrada A1 il presunto killer. In fuga verso RomaIl presunto assassino di Kevin Muharremi, 26enne di origini albanesi, ucciso all'alba di oggi, 14 febbraio 2026, a Montecalvoli, in provincia di Pisa, è stato fermato sull'autostrada A1 ... firenzepost.it

Delitto di Montecalvoli, il killer di Kevin fermato in A1. Era a bordo di un suv diretto verso RomaSi tratta di un giovane italiano di origini albanesi. Stava cercando di far perdere le sue tracce: è stato bloccato dalla polizia all’altezza del km 350 e ora è accusato di omicidio. Non avrebbe oppos ... lanazione.it

Agguato all’alba nel Pisano: un giovane ucciso a colpi di pistola mentre rientrava a casa in auto. Indagini in corso per chiarire dinamica e movente dell’omicidio. #Montecalvoli x.com

Omicidio all'alba nel Pisano. A Montecalvoli, frazione del comune di Santa Maria a Monte, un ragazzo di 22 anni è stato ucciso a colpi di pistola mentre andava al lavoro. Sull'episodio indagano i carabinieri del comando provinciale. Secondo quanto si è appre facebook