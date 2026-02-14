Kevin ucciso per una banale lite al pub La corsa in auto e gli spari chi era il 25enne ucciso a Montecalvoli

Kevin ha perso la vita a causa di una lite scoppiata in un pub di Montecalvoli, un episodio che ha portato a una sparatoria e alla corsa in auto per cercare aiuto. La polizia sta raccogliendo testimonianze e dettagli sul fatto che ha sconvolto la comunità, lasciando aperte molte domande sulla dinamica e sui responsabili.

Montecalvoli (Pisa), 14 febbraio 2026 – I contorni della vicenda sono ancora al vaglio degli investigatori, ma il quadro che sta emergendo è quello di un delitto maturato per motivi banali. Un diverbio all'interno di un locale a Capanne, nel comune di Montopoli Valdarno, è quello che è costato la vita al 25enne Kevin Muharremi, di origine albanese ma residente a Fucecchio. Chi era Kevin Muharremi. Amici e parenti non hanno molta voglia di parlare. Muharremi viene descritto come un bravo ragazzo, serio e lavoratore. Montecalvoli: ucciso in auto a colpi di pistola nella notte. Dopo una lite al pub Kevin Muharremi, 25 anni di Fucecchio, è stato colpito a morte in auto nella notte a Montecalvoli, dopo aver avuto una discussione in un pub.