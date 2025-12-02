Roma, 2 dicembre 2025 – Il 14 novembre 2025 a Tokyo è stato inaugurato il primo Dragon Ball Store ufficiale al mondo, con merchandising esclusivo, statue gigantesche e installazioni immersive per celebrare i 40 anni del franchise. Il debutto avrebbe dovuto essere una celebrazione globale per i fan, ma l’entusiasmo è presto scemato: Torishima, storico editor che ha accompagnato l’autore Akira Toriyama, ha definito l’iniziativa “una mercificazione banale” e ha invitato i fan al boicottaggio. Il sogno dei fan che diventa realtà. o quasi. Dopo anni in cui Dragon Ball aveva avuto solo store temporanei o corner merchandizing, il 14 novembre 2025 segna una data storica: nelle vicinanze di Tokyo Station apre il primo negozio permanente interamente dedicato al mito creato da Akira Toriyama. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Lo strano caso del boicottaggio del primo Dragon Ball Store di Tokyo. Fan spiazzati dopo 40 anni d’attesa