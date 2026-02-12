Monte Urano | l’economia locale fiorisce +32 imprese in due anni tra servizi e turismo

Monte Urano cresce rapidamente. In due anni, sono arrivate 32 nuove imprese tra servizi e turismo. La città dimostra di saper resistere e adattarsi, puntando sulla ripresa economica locale.

Monte Urano: Un’Economia Locale in Controtendenza, Tra Resilienza e Nuove Sfide. Monte Urano, comune del Fermano, registra una crescita significativa delle attività commerciali nel biennio 2024-2025. Un’analisi dell’amministrazione comunale, diffusa il 12 febbraio 2026, evidenzia un saldo positivo di 32 nuove aperture rispetto alle chiusure, un dato incoraggiante in un periodo di complessità economica nazionale. Un Trend Positivo nel Tessuto Economico Locale. L’economia di Monte Urano dimostra una notevole capacità di adattamento. Nel 2024, il comune ha visto l’apertura di 45 nuove attività commerciali, a fronte di 30 chiusure, determinando un saldo positivo di 15 nuove imprese.🔗 Leggi su Ameve.eu

