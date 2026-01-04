Ufficio postale chiuso cresce la protesta

A Savignano sul Rubicone, l’ufficio postale rimane chiuso, causando notevoli disagi ai cittadini. La consegna della posta avviene in modo intermittente e con ritardi significativi, anche di settimane. La situazione ha suscitato un crescente malcontento tra residenti e attività locali, evidenziando le difficoltà di un servizio essenziale ormai compromesso.

Si è ulteriormente accentuata la pioggia di critiche a Savignano sul Rubicone dove i postini consegnano saltuariamente la posta nelle abitazioni e nelle attività con gravi ritardi, anche di settimane. La situazione infatti si trascina da tre anni. Tanti cittadini segnalano il ritardo della consegna di giornali e bollette. "Per fortuna – racconta un savignanese – ho la domiciliazione in banca, altrimenti avrei pagato multe per colpe non mie. Ma non ricevendo le bollette non riesco più a fare l'autolettura in tempo di acqua e gas. Tutto dipende da Cesenatico". Critiche anche per l'eliminazione delle cassette rosse in centro, per imbucare le lettere occorre andare all'ufficio postale a un chilometro di distanza, un disagio soprattutto per gli anziani.

