Chiuso per lavori l' ufficio postale di Fornacette

Poste Italiane informa che l’ufficio postale di Fornacette, in piazza Kolbe 10, Calcinaia, sarà chiuso a partire da domani 23 gennaio per lavori di ristrutturazione. La riapertura è prevista al termine degli interventi. Si consiglia di consultare il sito ufficiale o i canali di Poste Italiane per aggiornamenti e alternative disponibili.

Poste Italiane comunica che l'ufficio postale di Fornacette in piazza Kolbe 10, nel comune di Calcinaia, resterà chiuso a partire da domani 23 gennaio per lavori interni.Durante il periodo degli interventi, per tutte le operazioni postali e finanziarie compreso il ritiro delle raccomandate, la.

