Montagna in evoluzione | la settimana bianca si riduce crescono flessibilità e attività collaterali

La decisione di ridurre la durata della settimana bianca nasce dall’aumento delle opportunità di praticare attività alternative in montagna. Sempre più persone scelgono di dedicare solo alcuni giorni alle piste, preferendo escursioni, mountain bike e passeggiate sulla neve. Le località sciistiche si adattano offrendo più flessibilità e servizi diversi, come eventi culturali e laboratori, per attirare visitatori di ogni età. In questo modo, il modo di vivere le montagne cambia, con un occhio di riguardo alle nuove esigenze di vacanza.

La settimana bianca si accorcia: cambia il modo di vivere la montagna. La tradizionale settimana bianca sta perdendo il suo formato classico. Non più sette giorni dedicati esclusivamente allo sci, ma soggiorni più brevi, intensi e spesso integrati con altre attività. Questo cambiamento, rilevato da esperti del settore come Massimo Ferruzzi di Jfc, riflette una nuova filosofia di approccio alla montagna e una diversa fruizione del tempo. Un cambiamento generazionale e di abitudini. Il paesaggio del turismo invernale italiano è in evoluzione. L’incremento dei costi di skipass, alloggi e servizi ha un impatto, ma la trasformazione più profonda risiede in un diverso modo di concepire la vacanza sulla neve.🔗 Leggi su Ameve.eu

Le attività in montagna in regione continuano a crescere, segnando il quarto anno consecutivo di aumento.

