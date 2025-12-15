Le attività in montagna in regione continuano a crescere, segnando il quarto anno consecutivo di aumento. Nonostante le cancellazioni d'ufficio, il numero di nuove iniziative supera le chiusure, segnalando un trend positivo e un rinnovato interesse per il settore montano. Questo andamento riflette un crescente impulso economico e turistico legato alle attività in quota.

© Udinetoday.it - Le attività in montagna crescono per il quarto anno di fila

Per il quarto anno consecutivo in regione sono più le attività montane che aprono rispetto a quelle che chiudono (al netto delle cancellazioni d'ufficio). Lo evidenzia un'analisi del centro studi della Camera di commercio di Pordenone-Udine. Il dato è rilevante perché arriva dopo dieci anni di. Udinetoday.it

Le attività in montagna crescono per il quarto anno di fila - I punti forti (e quelli molto deboli, tra cui i trasporti) dell'economia sopr ... udinetoday.it

Vi invitiamo a vivere un Natale ricco di atmosfera, con eventi musicali e attività ludiche per adulti e bambini, per celebrare insieme la magia delle festività. - facebook.com facebook