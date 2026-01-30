Il rapporto intimo in evoluzione | quando l’aspettativa sessuale si riduce a scelta personale

L’Assemblea nazionale francese ha approvato all’unanimità una nuova legge che cambia le regole sul rapporto sessuale nel matrimonio. Ora, la decisione di avere rapporti intimi diventa una scelta personale, senza più obblighi legati alle aspettative di coppia. La proposta ha ottenuto 106 voti favorevoli e nessun contrario, segnando un passo importante nel diritto di famiglia in Francia.

L’Assemblea nazionale francese ha approvato all’unanimità, con 106 voti favorevoli e nessun contrari, una proposta di legge che ridefinisce il ruolo del rapporto sessuale all’interno del matrimonio. Il testo stabilisce esplicitamente che non esiste più un dovere coniugale a praticare atti sessuali con il partner, mettendo fine a un’interpretazione storica secondo cui il sesso era considerato parte integrante dell’obbligo di convivenza coniugale. La decisione, sebbene non vincolante in sé, apre la strada a una modifica del codice civile francese e rappresenta un passo significativo nel riconoscimento della libertà individuale all’interno delle relazioni di coppia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

