Il Milan Femminile si prepara al derby contro l’Inter | aperta la vendita dei biglietti
Il Milan Femminile si prepara al derby contro l’Inter, in programma sabato 13 dicembre alle ore 15:00. L’attesa cresce, e sono già aperte le vendite dei biglietti per questa importante sfida. Un appuntamento da non perdere per i tifosi rossoneri, che potranno assistere dal vivo a uno dei match più attesi della stagione.
- PRIMAVERA 1 – Primo squillo della Fiorentina, mentre in vetta si fermano Milan ed Arezzo - L'articolo completo sul nostro sito #calciofemminileitaliano #calciofemminile - facebook.com Vai su Facebook
FT Il Milan Femminile ritrova i 3 punti sul campo del Napoli. Primo tempo equilibrato con il Napoli sicuramente vivace che prova a sorprendere la difesa ?. L'occasione migliore è però del Milan: colpo di testa di Ijeh sul palo. ? @ciuffo_23 Vai su X
Serie A Women, sabato il derby di Milano: biglietti in vendita - Come riporta il sito ufficiale del Milan, sono in vendita i biglietti per il derby di Milano della Serie A Women, in programma sabato alle 15 allo Stadio Felice Chinetti di Solbiate ... Da milannews.it
