Il Milan Femminile si prepara al derby contro l’Inter | aperta la vendita dei biglietti

Pianetamilan.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan Femminile si prepara al derby contro l’Inter, in programma sabato 13 dicembre alle ore 15:00. L’attesa cresce, e sono già aperte le vendite dei biglietti per questa importante sfida. Un appuntamento da non perdere per i tifosi rossoneri, che potranno assistere dal vivo a uno dei match più attesi della stagione.

Il Milan Femminile si porta avanti. Il derby contro l'Inter è ormai alle porte: si giocherà sabato 13 dicembre alle ore 15:00, tutte le info per l'acquisto dei biglietti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

