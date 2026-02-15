Monobob Laura Nolte da record svetta nella prima manche Deludono le italiane

Laura Nolte ha stabilito un record nella prima manche del monobob femminile ai Giochi di Milano Cortina 2026, grazie a una gara perfetta. La pilota tedesca ha fatto segnare il miglior tempo, sorprendendo gli spettatori e gli avversari. Le atlete italiane, invece, non sono riuscite a conquistare posizioni di rilievo, lasciando spazio alle favorite.

Una straordinaria Laura Nolte ha chiuso al comando la prima manche della gara di monobob femminile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sulla pista intitolata ad Eugenio Monti la tedesca ha messo in mostra una discesa impeccabile e ha iniziato con il piede giusto la sua caccia alla medaglia del metallo più pregiato. In casa Italia, invece, Simona De Silvestro e Giada Andreutti chiudono ampiamente fuori dalla top10 con distacchi già pesanti. Laura Nolte ha messo a segno il tempo di 59.44 nuovo record del tracciato chiudendo con 5 centesimi di vantaggio sulla statunitense Elana Meyers Taylor mentre è terza la sua connazionale Kaysha Love in 59. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Monobob, Laura Nolte da record svetta nella prima manche. Deludono le italiane Bree Walker vince la tappa di Lillehammer di monobob e si avvicina a Laura Nolte nella generale Bree Walker ha conquistato la vittoria alla tappa di Lillehammer della Coppa del Mondo di monobob 2025-2026, avvicinandosi a Laura Nolte in classifica generale. Bob: a Sigulda nel monobob Breeana Walker batte Laura Nolte A Sigulda, nel quarto appuntamento della Coppa del Mondo di monobob femminile, Breeana Walker ha conquistato la vittoria sulla favorita Laura Nolte. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Monobob, Laura Nolte domina la quarta prova. Azzurre distanti; LIVE Monobob, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: prime due manche, De Silvestro per la top10; Monobob, numerose big non prendono il via alla quinta prova. Miglior tempo di Lisa Buckwitz; Monobob, anche nella sesta prova valanga di defezioni. Miglior tempo per Hasler, sale Andreutti. Monobob, Laura Nolte da record svetta nella prima manche. Deludono le italianeUna straordinaria Laura Nolte ha chiuso al comando la prima manche della gara di monobob femminile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano ... oasport.it LIVE Monobob, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: record della pista per Neise! Attesa per De Silvestro e AndreuttiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.21 Anche Meyers Taylor si va ad un passo dalla vetta fermandosi a soli 5 centesimi da un'irraggiungibile ... oasport.it https://www.oasport.it/2026/02/monobob-laura-nolte-domina-la-quarta-prova-preoccupano-le-azzurre/ La quarta prova della gara di monobob vede Laura Nolte piazzare il miglior tempo, mentre le due azzurre sprofondano in fondo alla classifica facebook Monobob, Laura Nolte domina la quarta prova. Preoccupano le azzurre - x.com