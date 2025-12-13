Bree Walker vince la tappa di Lillehammer di monobob e si avvicina a Laura Nolte nella generale

Bree Walker ha conquistato la vittoria alla tappa di Lillehammer della Coppa del Mondo di monobob 2025-2026, avvicinandosi a Laura Nolte in classifica generale. La gara ha visto protagonisti atleti di alto livello in una competizione ricca di emozioni e sorprese.

Una straordinaria Bree Walker si è aggiudicata la tappa di Lillehammer (Norvegia) valevole come terzo appuntamento della Coppa del Mondo di monobob 2025-2026. Sul budello dove si sono disputati i Giochi Olimpici invernali del 1994 l'australiana ha disputato due manche impeccabili, facendo segnare i migliori parziali sia nella prima, sia nella seconda metà di gara. Un risultato che, visti anche i passi falsi delle rivali, le dà un boost importante nella corsa al titolo. A questo punto la classifica generale vede al comando ancora Laura Nolte con 635 punti, ma Bree Walker si porta a quota 617 a sole 18 lunghezze.