Bob | a Sigulda nel monobob Breeana Walker batte Laura Nolte

A Sigulda, nel quarto appuntamento della Coppa del Mondo di monobob femminile, Breeana Walker ha conquistato la vittoria sulla favorita Laura Nolte. La competizione si è svolta sul tradizionale tracciato lettone, offrendo un ulteriore esempio dell’alto livello delle atlete in gara. La prova conferma l’importanza di questa tappa nel calendario stagionale e le ambizioni delle concorrenti.

La Coppa del Mondo di monobob femminile fa tappa sullo storico budello lettone di Sigulda, quarto appuntamento dell’annata. A festeggiare è l’australiana Breeana Walker che trova la seconda vittoria stagionale dopo Lillehammer. Dopo aver chiuso la prima manche al quarto posto, Walker ha sfoderato una seconda discesa perfetta (miglior tempo parziale in 53.36), fermando il cronometro sul tempo totale di 1:46.48. Si deve accontentare della piazza d’onore Laura Nolte. La tedesca, leader della classifica generale e favorita della vigilia, ha mostrato grande costanza chiudendo seconda, staccata di appena 11 centesimi dalla vincitrice (1:46. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Bob: a Sigulda nel monobob Breeana Walker batte Laura Nolte Leggi anche: Bob, Laura Nolte si impone nel monobob a Cortina Leggi anche: Bree Walker vince la tappa di Lillehammer di monobob e si avvicina a Laura Nolte nella generale La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Bob: a Sigulda nel monobob Breeana Walker batte Laura Nolte - La Coppa del Mondo di monobob femminile fa tappa sullo storico budello lettone di Sigulda, quarto appuntamento dell'annata. oasport.it

