Monaco da Rubio un segnale all' Europa | Siamo legati ma serve una svolta | Zelensky | La Ue sia parte dei negoziati

Il segretario di Stato a Monaco ha dichiarato che gli Stati Uniti e l’Europa sono legati, ma è necessaria una svolta nei rapporti. La sua frase arriva dopo le parole di Vance del 2025, che vedeva un futuro comune tra le due parti. Durante il discorso, ha anche sottolineato l’importanza di rafforzare la collaborazione, in particolare nel settore della sicurezza. Zelensky, nel frattempo, ha chiesto che l’Unione Europea partecipi direttamente ai negoziati sulla pace.

MONACO - La standing ovation che chiude il discorso di Marco Rubio a Monaco, alle 9.30 del mattino, è più di un sospiro di sollievo: è il gesto liberatorio di una sala che riconosce un vecchio linguaggio, sollevata per aver evitato il peggio, o uno schiaffo. Marco Rubio è venuto a dire «agli amici europei» che «il passato è finito, il futuro inevitabile, e il nostro destino insieme ci aspetta». Per la stragrande maggioranza del pubblico di Monaco la frattura è consumata. Il segretario di Stato americano, il «ricucitore di Trump», è venuto a riparare i danni prodotti un anno fa da JD Vance.