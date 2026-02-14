Durante la conferenza di Monaco, Rubio ha dichiarato che gli Stati Uniti vogliono rafforzare i legami con l’Europa, sottolineando che non cercano di creare divisioni. Ha aggiunto che il loro obiettivo è rivitalizzare un’alleanza storica, facendo riferimento alla lunga amicizia tra i due continenti. In piazza si sono percepite le sue parole come un tentativo di rassicurare i Paesi europei, dopo settimane di tensioni diplomatiche.

Monaco, 14 febbraio 2026 – “Vogliamo che l' Europa sia forte. Gli Stati Uniti non cercano di dividere, ma di rivitalizzare una antica amicizia. Siamo Siamo legati gli uni agli altri da legami profondi”. SI è aperta con le parole del segretario di Stato Usa Marco Rubio la seconda giornata della Conferenza sulla Sicurezza di Monaco. Al centro dell’agenda le relazioni diplomatiche tra Europa e Usa, la guerra in Ucraina e le tensioni internazionali. News in diretta. Bilaterale tra il Presidente dell'Ucraina Zelensky e il cancelliere tedesco Merz a Monaco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Conferenza di Monaco, Rubio riapre all’Europa: “Gli Usa non vogliono dividere, siamo legati da antica amicizia”

Durante la seconda giornata della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, Marco Rubio ha affermato che gli Stati Uniti e l’Europa sono strettamente legati, cercando di ridurre le tensioni nate dopo le recenti parole del cancelliere tedesco Friedrich Merz.

Marco Rubio, senatore statunitense, ha dichiarato da Monaco che gli Stati Uniti desiderano un’Europa più forte, sottolineando che i due paesi devono agire come un’unica entità.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Perché sarà Rubio, e non Vance, a partecipare alla Conferenza di Monaco (e in molti tirano un sospiro di sollievo); La Conferenza di Monaco avverte: Trump il distruttore; Venerdì al via la Conferenza di Monaco: attesa per il discorso di Rubio; La scossa di Merz alla Conferenza di Monaco: Tra Europa e Usa si è aperta una frattura.

Da Monaco il messaggio di Rubio all'Europa: La vogliamo forte, con Usa una cosa solaCosa ha detto l Segretario di Stato americano Marco Rubio intervenendo alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco ... adnkronos.com

Conferenza di Monaco, Rubio vuole Bruxelles: Serve Ue forte, nostri destini sono legati. E sull’Onu: Va riformata, impotente di fronte a crisiIl senatore americano alla Conferenza di Monaco sottolinea l'importanza dell'alleanza transatlantica e critica l'ONU come impotente ... ilfattoquotidiano.it

Segui tutti gli aggiornamenti: https://www.ilsole24ore.com/art/conferenza-monaco-oggi-incontro-zelensky-rubio-AIqgMRQB #Zelensky #Rubio #Monaco facebook

Conferenza Monaco: le news. Macron: “Con leader parlato di deterrenza nucleare francese per Europa” - la Repubblica x.com