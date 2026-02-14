Conferenza di Monaco Rubio riapre all’Europa | Gli Usa non vogliono dividere siamo legati da antica amicizia
Durante la conferenza di Monaco, Rubio ha dichiarato che gli Stati Uniti vogliono rafforzare i legami con l’Europa, sottolineando che non cercano di creare divisioni. Ha aggiunto che il loro obiettivo è rivitalizzare un’alleanza storica, facendo riferimento alla lunga amicizia tra i due continenti. In piazza si sono percepite le sue parole come un tentativo di rassicurare i Paesi europei, dopo settimane di tensioni diplomatiche.
Monaco, 14 febbraio 2026 – “Vogliamo che l' Europa sia forte. Gli Stati Uniti non cercano di dividere, ma di rivitalizzare una antica amicizia. Siamo Siamo legati gli uni agli altri da legami profondi”. SI è aperta con le parole del segretario di Stato Usa Marco Rubio la seconda giornata della Conferenza sulla Sicurezza di Monaco. Al centro dell’agenda le relazioni diplomatiche tra Europa e Usa, la guerra in Ucraina e le tensioni internazionali. News in diretta. Bilaterale tra il Presidente dell'Ucraina Zelensky e il cancelliere tedesco Merz a Monaco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Conferenza Monaco, Rubio: “Usa e Europa appartengono l’uno all’altro” – La diretta
