AfD parteciperà alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza del 2026

Nel 2026, Alternative für Deutschland parteciperà alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza, evento internazionale di rilievo nel settore della difesa. Dopo un periodo di esclusioni, i parlamentari del partito sono stati nuovamente invitati a prendere parte alla riunione, che si svolge ogni anno in Baviera dal 1963. La partecipazione rappresenta un cambiamento significativo nel dialogo sulla sicurezza tra gli attori europei e internazionali.

Cambio di rotta dopo le esclusioni negli ultimi due anni: i parlamentari di Alternative für Deutschland sono stati invitati a partecipare a febbraio alla prossima Conferenza di Monaco sulla sicurezza, incontro annuale di alti funzionari della difesa internazionale che si tiene in Baviera dal 1963. Come sottolinea il Guardian, in un duro discorso tenuto in occasione della Conferenza del 2025, il vicepresidente americano J.D. Vance aveva criticato gli organizzatori per aver vietato la partecipazione «ai parlamentari che rappresentano i partiti populisti », accusando la Germania di soffocare la libertà di parola tramite l’emarginazione dell’AfD, formazione di ultradestra filorusso e anti-migranti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

