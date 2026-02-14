L’ambasciatore Castellaneta ha commentato che la conferenza di Monaco ha mostrato come l’Europa possa rafforzarsi, dopo le tensioni recenti. Durante l’evento, i leader europei hanno discusso di nuove strategie di difesa e di sicurezza, evidenziando le sfide comuni. La conferenza, ormai un appuntamento fisso come Davos per l’economia, si svolge ogni anno e attira rappresentanti di molti paesi. In questa edizione, i partecipanti hanno affrontato anche i rischi legati alle tensioni internazionali e alle crisi energetiche.

Com’è andata la Munich Security Conference oramai consolidato appuntamento annuo come Davos per l’economia. Di sicuro, l’edizione 2026 è stata meno “burrascosa” di quella dello scorso anno, che era stata letteralmente travolta dal “ciclone” Trump (appena reinsediato alla Casa Bianca) attraverso lo sferzante discorso del vicepresidente JD Vance che aveva iniziato ad allargare la frattura nelle relazioni transatlantiche. Quest’anno in rappresentanza degli Stati Uniti è stato inviato il segretario di Stato Marco Rubio, caratterizzato da toni decisamente più concilianti non essendo espressione dell’ala Maga più dura e intransigente. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Dalla conferenza di Monaco un’Europa più forte? Il commento dell’amb. Castellaneta

L’attenzione internazionale si concentra sulle recenti evoluzioni geopolitiche tra Venezuela e Groenlandia.

