Ubriaco molesta i clienti di un supermercato e si scaglia contro la polizia | arrestato

16 dic 2025

Un uomo di 52 anni di origini libiche è stato arrestato dopo aver molestato i clienti di un supermercato mentre era in stato di ebbrezza, e successivamente si è scagliato contro gli agenti intervenuti, provocando lesioni e minacce. L'episodio ha portato all'arresto per resistenza, minaccia e lesioni aggravate a pubblico ufficiale.

Prima, ubriaco, ha molestato i clienti di un supermercato. Poi si è scagliato contro la polizia: per questo un 52enne libico è stato arrestato per minaccia, resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. Multato, inoltre, per ubriachezza molesta.Il fatto lunedì pomeriggio, quando gli agenti. Genovatoday.it

