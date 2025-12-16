Ubriaco molesta i clienti di un supermercato e si scaglia contro la polizia | arrestato

Un uomo di 52 anni di origini libiche è stato arrestato dopo aver molestato i clienti di un supermercato mentre era in stato di ebbrezza, e successivamente si è scagliato contro gli agenti intervenuti, provocando lesioni e minacce. L'episodio ha portato all'arresto per resistenza, minaccia e lesioni aggravate a pubblico ufficiale.

Prima, ubriaco, ha molestato i clienti di un supermercato. Poi si è scagliato contro la polizia: per questo un 52enne libico è stato arrestato per minaccia, resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. Multato, inoltre, per ubriachezza molesta.Il fatto lunedì pomeriggio, quando gli agenti.

Ubriaco e drogato molesta gente al supermercato, poi rovescia cassonetti e tira biciclette per strada: arrestato a Faenza - Il pomeriggio di sabato 6 dicembre i Carabinieri di Faenza hanno arrestato un pluripregiudicato di origine africana per resistenza a pubblico ufficiale. ravennanotizie.it

Piacenza: ubriaco molesto scatena caos in centro scommesse. Piacenza: 41enne ubriaco scatena caos in un centro scommesse. Sedato in ospedale, denunciato per ubriachezza molesta e segnalato come straniero irregolare. #notizie #news #cronaca #pol - facebook.com facebook

