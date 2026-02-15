Moioli | La caduta il dolore il vomito l' elicottero poi capisco che posso farcela Goggia mi ha detto

Moioli ha raccontato di aver vissuto momenti difficili dopo una caduta che le ha provocato dolore, vomito e la necessità di essere trasportata in elicottero. Durante la sua ripresa, ha capito che poteva tornare in pista, mentre Goggia le ha parlato di supporto e incoraggiamento. Oggi, la snowboarder tornerà in gara nel cross a squadre, dopo aver conquistato il bronzo venerdì. Sofia si è detta un po' delusa per aver perso il super G, ma ha comunque dimostrato di essere una atleta forte e determinata.

La collezione è completa ma Michela non ha ancora finito. Oggi Moioli sarà di nuovo in gara a Livigno, nello snowboard cross a squadre, per cercare di vincere una quarta storica medaglia dopo l'oro a PyeongChang 2018, l'argento a Pechino 2022 e il bronzo a Milano Cortina 2026, arrivato due giorni dopo un incidente in allenamento che mercoledì aveva spaventato tutti, lei compresa. Ma Michela ha un motto: Moioli never dies. E così ha fatto. Come sta oggi? "Le botte iniziano a farsi sentire. Prima della gara avevo l'adrenalina come alleata, invece il giorno dopo quando è calata sono usciti tutti i dolori e anche la stanchezza.

Moioli ha raccontato di aver avuto un grave incidente durante l'ultima gara, che l'ha fatta cadere e le ha provocato dolore e vomito.

