Tania Bellinetti la madre racconta l’ultima telefonata | Mi ha detto che lui la tormentava poi è caduta la linea

Un'ultima telefonata di Tania Bellinetti svela un quadro drammatico di tormento e paura. La madre ricorda con dolore il breve dialogo in cui la figlia le aveva confidato le minacce e le persecuzioni subite, prima che la linea si interrompesse improvvisamente. Un episodio che apre uno sguardo sulla difficile vicenda e sui sentimenti di angoscia vissuti dalla famiglia.

« Mi ha chiamato dicendo che lui la stava tormentando. Dopo tre minuti mi ha detto: sta continuando a tormentarmi. Mi chiese se poteva venire a casa mia, io le avrei detto sicuramente di sì, ma improvvisamente è caduta la linea». È la testimonianza struggente di Patrizia Golfarini, madre di Tania Bellinetti, raccolta dal Tg1. Parole che riportano agli ultimi istanti di una donna che, secondo chi le voleva bene, viveva giorni di paura sempre più intensa. L’8 aprile, Tania, 47 anni, è precipitata dal balcone della sua abitazione in via Tolstoj, a Bologna. Una morte che da subito ha sollevato interrogativi, legati soprattutto al rapporto tormentato con l’ex compagno Selmi Faiez, 38 anni, arrestato in Francia lo scorso luglio dopo settimane di ricerche. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Tania Bellinetti, la madre racconta l’ultima telefonata: “Mi ha detto che lui la tormentava, poi è caduta la linea”

