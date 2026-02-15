Moioli | Freno cado poi dolore vomito l' elicottero ma capisco che posso farcela Goggia mi ha detto

Moioli ha raccontato di aver avuto un grave incidente durante l’ultima gara, che l’ha fatta cadere e le ha provocato dolore e vomito. Nonostante tutto, ha deciso di salire sull’elicottero e di continuare a lottare, convinta di poter riprendere la corsa. Goggia le ha detto qualcosa di incoraggiante, che le ha dato forza. Oggi, dopo aver conquistato il bronzo venerdì, la snowboarder torna in pista nel cross a squadre. Ha commentato che Sofia si è un po’ pentita del super G, ma ha confermato che è una grande atleta.

La collezione è completa ma Michela non ha ancora finito. Oggi Moioli sarà di nuovo in gara a Livigno, nello snowboard cross a squadre, per cercare di vincere una quarta storica medaglia dopo l'oro a PyeongChang 2018, l'argento a Pechino 2022 e il bronzo a Milano Cortina 2026, arrivato due giorni dopo un incidente in allenamento che mercoledì aveva spaventato tutti, lei compresa. Ma Michela ha un motto: Moioli never dies. E così ha fatto. Come sta oggi? "Le botte iniziano a farsi sentire. Prima della gara avevo l'adrenalina come alleata, invece il giorno dopo quando è calata sono usciti tutti i dolori e anche la stanchezza.