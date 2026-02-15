Michela Moioli e Lorenzo Sommariva si sono rivisti durante una celebrazione a Casa Italia di Livigno, dopo aver conquistato la medaglia d’argento nel Team Event. La coppia ha rivissuto le emozioni della gara, condividendo un abbraccio caloroso davanti alle immagini della loro performance. Un momento di festa e ricordi, che ha coinvolto anche gli altri membri del team.

© Gazzetta.it - Moioli e Sommariva rivivono la loro gara e si abbracciano: la celebrazione a Casa Italia

