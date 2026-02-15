Moioli e Sommariva rivivono la loro gara e si abbracciano | la celebrazione a Casa Italia
Michela Moioli e Lorenzo Sommariva si sono rivisti durante una celebrazione a Casa Italia di Livigno, dopo aver conquistato la medaglia d’argento nel Team Event. La coppia ha rivissuto le emozioni della gara, condividendo un abbraccio caloroso davanti alle immagini della loro performance. Un momento di festa e ricordi, che ha coinvolto anche gli altri membri del team.
A Casa Italia di Livigno Michela Moioli e Lorenzo Sommariva hanno rivisto le immagini della loro prova nel Team Event, conclusa con la medaglia d’argento. Al termine del replay i due si sono stretti in un abbraccio, mentre tanti presenti li hanno applauditi e celebrati. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Brignone rivive la sua gara e si commuove: la celebrazione a Casa Italia
Federica Brignone torna a casa, questa volta per rivivere la sua gara e festeggiare insieme ai tifosi.
LIVE Snowboardcross, Gara mista a coppie Olimpiadi in DIRETTA: Italia 1 di Moioli-Sommariva in semifinale
Durante la gara di snowboardcross alle Olimpiadi, il tedesco Ulbrichet e l’australiano Lambert hanno preso rapidamente il comando, dimostrando una buona velocità fin dai primi secondi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Vittozzi, la rimonta è tutta d’oro Moioli e Sommariva: che argentoOlimpiadi Milano Cortina: la 31enne di Sappada vince nell'inseguimento dieci chilometri di biathlon. Snowboard: seconda medaglia per la Moioli ... panorama.it
Snowboard cross, argento per Sommariva e Moioli: ventunesima medaglia per l'Italia, è record assolutoE sono 21 medaglie, una in piu di Lillehammer. Il sorpasso è effettuato con l'argento nella prova a squadre miste dello snowboard acciuffato da Lorenzo Sommariva e Michela Moioli. ilmessaggero.it
ANSA.it. . Brignone d'oro, la gioia dei tifosi a Casa Italia Milano. Fiato sospeso davanti al maxischermo, poi può liberarsi l'esultanza #ANSA facebook
Arte, design e sport a Casa Italia Milano Cortina 2026 #CasaItaliaMiCo2026 su @io_arch x.com